Экс-секретарь РФС Воробьёв: руководство УЕФА «попутало рамсы»

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв считает, что руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принимает неверные решения, за которые в будущем придётся ответить.

«К сожалению, сейчас руководство УЕФА, как в некоторых кругах говорят, попутало рамсы и политику ставит в основу, забывая об этике», — цитирует Воробьёва «РБ Спорт».

По его мнению, Платон и Аристотель — философы, на которых держится вся европейская конструкция. И политическая, и философская, и морально-нравственная.

«Надо им почитать Платона и понять, что решения, принимаемые ими, — вопреки здравому смыслу. Эти решения УЕФА в отношении юношеских сборных России меня по-настоящему завели», — добавил Воробьёв.

26 сентября исполком УЕФА допустил российские сборные до 17 лет к участию в соревнованиях. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией.

10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам.

Ранее первый вице-президент УЕФА швед Карл-Эрик Нильссон заявил, что вряд ли стоит ожидать скорого снятия санкций с России.