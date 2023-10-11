Ондуа пообещал сыграть в товарищеском матче в бутсах с российским флагом

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа подтвердил, что будет и дальше играть в бутсах с флагом России.

«Я играл в таких бутсах не только на чемпионате мира. Люди забывают о прошлом — я всегда так играл, больше десяти лет, и завтра тоже буду так играть. Это мои родные страны, это традиция на всю жизнь», — цитирует африканца РИА Новости.

Игрок швейцарского «Серветта» признался, что для него очень важен матч в Москве, поскольку в сборной России у него очень много друзей.

«Но не буду раскрывать, кто именно. Всё, что случилось здесь, было прекрасно. ЦСКА, «Локомотив» и другие клубы дали вклад в развитие моей карьеры», — добавил Ондуа.

Встреча пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве 12 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ондуа имеет российское гражданство.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий махачкалинского «Анжи» и «Барселоны» Самуэль Это'О посетит товарищеский матч с Россией.