Артемьев стал победителем суперфинала чемпионата России по шахматам

Гроссмейстер Владислав Артемьев досрочно завоевал золотую медаль суперфинала чемпионата России по шахматам 2023 года в Пушкине (Ленинградская область).

Артемьев стал недосягаемым для ближайших преследователей — Евгения Наера и Павла Понкратова. В партии десятого тура он сыграл вничью с Наером.

Две женщины впервые в истории принимают участие в мужском суперфинале — Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

ЧР-2023 завершится 13 октября.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что американец Ханс Ниманн показал свой реальный уровень на чемпионате мира среди юниоров 2023 года по шахматам.