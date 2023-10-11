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Артемьев стал победителем суперфинала чемпионата России по шахматам

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Гроссмейстер Владислав Артемьев досрочно завоевал золотую медаль суперфинала чемпионата России по шахматам 2023 года в Пушкине (Ленинградская область).
Артемьев стал победителем суперфинала чемпионата России по шахматам
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Артемьев стал недосягаемым для ближайших преследователей — Евгения Наера и Павла Понкратова. В партии десятого тура он сыграл вничью с Наером.

Две женщины впервые в истории принимают участие в мужском суперфинале — Александра Горячкина и Екатерина Лагно. 

ЧР-2023 завершится 13 октября.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что американец Ханс Ниманн показал свой реальный уровень на чемпионате мира среди юниоров 2023 года по шахматам.

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