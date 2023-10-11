Артемьев стал победителем суперфинала чемпионата России по шахматам
- РИА Новости
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Артемьев стал недосягаемым для ближайших преследователей — Евгения Наера и Павла Понкратова. В партии десятого тура он сыграл вничью с Наером.
Две женщины впервые в истории принимают участие в мужском суперфинале — Александра Горячкина и Екатерина Лагно.
ЧР-2023 завершится 13 октября.
Ранее российский гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что американец Ханс Ниманн показал свой реальный уровень на чемпионате мира среди юниоров 2023 года по шахматам.