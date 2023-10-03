Шипов: Ниманн показал свой реальный уровень на ЧМ по шахматам среди юниоров

Российский гроссмейстер Сергей Шипов считает, что американец Ханс Ниманн показал свой реальный уровень на чемпионате мира среди юниоров 2023 года по шахматам.

«У Ниманна был самый высокий рейтинг среди всех, но он оказался ничем не сильнее своих сверстников. Конечно, он самый известный участник турнира, и он хотел доказать, что умеет сильно играть в живые шахматы, это желание ему сильно мешало», — цитирует Шипова ТАСС.

По его мнению, американец получил свою известность как жулик и от этой репутации ему уже никуда не деться.

«Здесь он играл честно и показал свой реальный уровень», — сказал Шипов.

Российский гроссмейстер также добавил, что состав юниорского чемпионата мира не был сильнейшим.

Ниманн занял восьмое место на первенстве планеты. В последнем туре американец потерпел поражение от россиянина Арсения Нестерова, который завоевал серебряные медали соревнований.

Ранее Ниманн заявил, что всегда будет считать Крамника одним из его самых главных кумиров в шахматах.