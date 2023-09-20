Ниманн: всегда буду считать Крамника одним из моих самых главных кумиров в шахматах

Американец Ханс Ниманн заявил, что для него всегда будет честью провести ещё один матч с 14-м чемпионом мира по шахматам россиянином Владимиром Крамником.

«Я всегда буду считать Крамника одним из моих самых главных кумиров в шахматах. Для меня было бы честью встретиться с ним, чтобы обсудить разные вопросы и сыграть несколько партий, когда я буду свободен», — написал гроссмейстер из США в социальных сетях.

Вместе с тем Ниманн дал понять, что не сможет принять приглашение Крамника приехать в Амстердам.

«Сейчас я лечу в Мехико на молодёжный чемпионат мира», — добавил 20-летний американец.

Напомним, что Крамник играл с Ниманном 2 сентября и подставился под мат — соперник в ответ сдался. После матча 48-летний гроссмейстер объяснил, что не хотел продолжать матч из-за странностей в игре американца. Российский шахматист объяснил своё согласие на мини-матч интересом к американскому гроссмейстеру. По словам Владимира, Ханс долго для блица обдумывал лёгкие ходы, а вот сложные делал за считаные секунды.

Ранее сообщалось, что Крамник отказался играть на популярной шахматной онлайн-платформе из-за мошенников.