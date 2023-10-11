Генсек Федерации футбола Камеруна: РФС организовал отличный приём нашей сборной

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан после прибытия в Москву рассказал, что остался очень доволен гостеприимством в России.

«Российская сторона организовала отличный приём нашей команды в аэропорту. Многие футболисты оценили российское гостеприимство — им всё нравится», — цитирует Джунана Sport24.

Он также сообщил, что рад тёплой погоде в столице России.

«До прилёта мы знали, что здесь осенью может быть холодно, но, когда мы приехали в Москву, погода нас удивила. Всё хорошо — нас всё устраивает», — добавил Джунан.

По его словам, сборная Камеруна 11 октября проведёт тренировку на стадионе «Динамо».

«Качество условий нас впечатляет — это мировой уровень организации», — заключил Джунан.

Встреча пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве 12 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий махачкалинского «Анжи» и «Барселоны» Самуэль Это'О посетит товарищеский матч с Россией.