МОК отказался допустить Пакьяо к Олимпиаде в Париже

В Международном олимпийском комитете (МОК) отклонил запрос Национального олимпийского комитета (НОК) Филиппин разрешить бывшему чемпиону мира по боксу в восьми весовых категориях филиппинцу Мэнни Пакьяо принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«В требования допуска входит возрастное ограничение в 40 лет, которое тогдашняя AIBA установила еще в 2013 году как правило для турниров по боксу. Когда МОК в 2019 году отстранил AIBA (ныне IBA. — Прим. RT), то обеспечил, чтобы бокс мог остаться в программе Олимпиады в Токио и Игр в Париже в целях защиты интересов спортсменов. И поэтому МОК одобрил технические правила IBA для олимпийского турнира в Токио, которые не оспаривались. Те же технические правила будут применяться и на турнире в Париже», — заявили в МОК ТАСС.

В активе 43-летнего филиппинца 62 победы, восемь поражений и две ничьи в 72 поединках.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе россиянин Константин Цзю заявил, что не считает правильным давать Пакьяо выступить на Олимпиаде в Париже.