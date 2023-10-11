Япония отозвала заявку на проведение Олимпиады 2030 года
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«Мне жаль жителей Саппоро. Существует вероятность того, что слишком скорое продвижение заявки оставит неизлечимую рану. Ситуация очень тяжёлая. Нам нужно обдумать нашу дальнейшую деятельность», — приводит слова Ямаситы Kyodo.
В декабре прошлого года власти города приостановили продвижение заявки на проведение Олимпиады 2030 года, так как проведённые японскими СМИ опросы общественного мнения выявили, что большинство граждан выступают против из-за коррупционного скандала при организации Игр в Токио.
Напомним, что в Саппоро проходили зимние Олимпийские игры 1972 года.
Ранее сообщалось, что Швеция готова подать заявку на проведение Олимпиады 2030 года.