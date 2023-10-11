Япония отозвала заявку на проведение Олимпиады 2030 года

Президент Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита сообщил, что страна отказалась от идеи проведения зимних Олимпийских игр 2030 года в Саппоро.

«Мне жаль жителей Саппоро. Существует вероятность того, что слишком скорое продвижение заявки оставит неизлечимую рану. Ситуация очень тяжёлая. Нам нужно обдумать нашу дальнейшую деятельность», — приводит слова Ямаситы Kyodo.

В декабре прошлого года власти города приостановили продвижение заявки на проведение Олимпиады 2030 года, так как проведённые японскими СМИ опросы общественного мнения выявили, что большинство граждан выступают против из-за коррупционного скандала при организации Игр в Токио.

Напомним, что в Саппоро проходили зимние Олимпийские игры 1972 года.

Ранее сообщалось, что Швеция готова подать заявку на проведение Олимпиады 2030 года.