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«Спартак» попросил не вызывать Литвинова в сборную России по футболу

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что руководство московского «Спартака» обратилось с просьбой не вызывать полузащитника Руслана Литвинова.

«Хлусевич не играл из-за повреждения, а Литвинов вышел на замену. На тот сбор никакой информации по нему не поступало. Сейчас попросили в связи с его болячками не вызывать», — цитирует Карпина ТАСС.

Врачи диагностировали у Литвинова воспаление приводящих мышц. Воспитанник «Спартака» в сезоне-2023/24 провёл восемь матчей, но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» заявили о планах стать чемпионами России в 2024 году.

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