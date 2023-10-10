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Тарпищев: Корнеева входит в плеяду талантливых российских теннисисток

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что 16-летняя Алина Корнеева может добиться больших успехов в будущем.

Корнеева давно у нас в сборной. Она из плеяды талантливых и перспективных игроков», — цитирует Тарпищева ТАСС.

По его мнению, сейчас Корнеева «формируется не только с точки зрения физики, но и психологического портрета».

«Надо правильно лелеять таких игроков и не делать ошибок в тренировочном процессе, в частности не перегружать нервную систему, отчего потом и идут травмы», — добавил Тарпищев.

Корнеева 10 октября впервые в карьере вышла в основную сетку турнира WTA. Россиянка обыграла швейцарку Конни Перрен в финале квалификации соревнований в Гонконге со счётом 6:3, 6:4. В 2023 году она выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде. Корнеева занимает 179-е место в рейтинге WTA.

Ранее российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в 1/8 финала теннисного турнира в Чжэнчжоу.

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