Бухаров пропустил ЧМ-2018 по футболу из-за глупой травмы
«В отпуске утром пошёл дверь открывать, запнулся о бокал и порезал себе ахилл. В итоге полгода перед чемпионатом мира восстанавливался. Если бы не было этой травмы, составил бы конкуренцию в сборной», — цитирует Бухарова «Матч ТВ».
Бухаров в девяти матчах за сборную забил один мяч. На ЧМ-2018 в России национальная сборная дошла до четвертьфинала, где по пенальти проиграла Хорватии.
Ранее Бухаров заявил о желании начать тренировать сборную России.