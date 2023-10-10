Бухаров пропустил ЧМ-2018 по футболу из-за глупой травмы

Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Бухаров сообщил, что из-за травмы, полученной в глупой ситуации, не смог сыграть на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«В отпуске утром пошёл дверь открывать, запнулся о бокал и порезал себе ахилл. В итоге полгода перед чемпионатом мира восстанавливался. Если бы не было этой травмы, составил бы конкуренцию в сборной», — цитирует Бухарова «Матч ТВ».

Бухаров в девяти матчах за сборную забил один мяч. На ЧМ-2018 в России национальная сборная дошла до четвертьфинала, где по пенальти проиграла Хорватии.

Ранее Бухаров заявил о желании начать тренировать сборную России.