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Алдонин — об отмене решения УЕФА о допуске России: всё это часть большой политики

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался об отмене решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.
Алдонин — об отмене решения УЕФА о допуске России: всё это часть большой политики
  • Gettyimages.ru

«К сожалению, всё это часть большой политики. Признаться, у меня было ощущение чего-то подобного. С другой стороны, было совершенно непонятно, какие сборные бы с нами играли, а какие нет. В этой ситуации надо постараться максимально поспособствовать развитию нашей молодёжи своими собственными силами и не просто говорить об этом, а давать конкретные шансы», — заявил Алдонин RT.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение, что России не следует переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

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