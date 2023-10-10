Алдонин — об отмене решения УЕФА о допуске России: всё это часть большой политики
- Gettyimages.ru
«К сожалению, всё это часть большой политики. Признаться, у меня было ощущение чего-то подобного. С другой стороны, было совершенно непонятно, какие сборные бы с нами играли, а какие нет. В этой ситуации надо постараться максимально поспособствовать развитию нашей молодёжи своими собственными силами и не просто говорить об этом, а давать конкретные шансы», — заявил Алдонин RT.
Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение, что России не следует переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.