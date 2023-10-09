Алонсо поздравил российского гонщика Куцкова с победой на чемпионате мира по картингу
«DPK Racing и FA Alonso Kart — чемпионы мира второй год подряд! Поздравляю Кирилла Куцкова. Большие поздравления команде», — написал Алонсо в своих социальных сетях.
Куцков стал первым российским чемпионом мира по картингу.
Команда DPK Racing, пилотом которой является Куцков, выступает на картах фирмы FA Kart, носящей имя двукратного чемпиона мира в классе «Формула-1».
Ранее McLaren установил рекорд «Формулы-1» по самому быстрому пит-стопу.