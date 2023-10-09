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Алонсо поздравил российского гонщика Куцкова с победой на чемпионате мира по картингу

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Пилот Формулы-1 команды Aston Martin Фернандо Алонсо принёс поздравления российскому гонщику Кириллу Куцкову.

«DPK Racing и FA Alonso Kart — чемпионы мира второй год подряд! Поздравляю Кирилла Куцкова. Большие поздравления команде», — написал Алонсо в своих социальных сетях.

Куцков стал первым российским чемпионом мира по картингу. 

Команда DPK Racing, пилотом которой является Куцков, выступает на картах фирмы FA Kart, носящей имя двукратного чемпиона мира в классе «Формула-1».

Ранее McLaren установил рекорд «Формулы-1» по самому быстрому пит-стопу.

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