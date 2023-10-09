McLaren установил рекорд «Формулы-1» по самому быстрому пит-стопу

Команда McLaren на Гран-при Катара установила рекорд «Формулы-1» по самому быстрому пит-стопу.

Механики обслужили болид британского пилота Ландо Норриса за 1,8 секунды, сообщает DHL Motorsports в Twitter.

Предыдущий рекорд принадлежал команде Red Bull, установленный в 2019 году на Гран-при Бразилии. Остановка нидерландца Макса Ферстаппена заняла 1,82 секунды.

На Грин-при в Катаре Норрис занял третье место. Его партнёр по команде австралиец Оскар Пиастри финишировал вторым.

Ранее нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Катара «Формулы-1».