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McLaren установил рекорд «Формулы-1» по самому быстрому пит-стопу

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Команда McLaren на Гран-при Катара установила рекорд «Формулы-1» по самому быстрому пит-стопу.
McLaren установил рекорд «Формулы-1» по самому быстрому пит-стопу
  • Gettyimages.ru

Механики обслужили болид британского пилота Ландо Норриса за 1,8 секунды, сообщает DHL Motorsports в Twitter. 

Предыдущий рекорд принадлежал команде Red Bull, установленный в 2019 году на Гран-при Бразилии. Остановка нидерландца Макса Ферстаппена заняла 1,82 секунды.

На Грин-при в Катаре Норрис занял третье место. Его партнёр по команде австралиец Оскар Пиастри финишировал вторым.

Ранее нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Катара «Формулы-1».

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