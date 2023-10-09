Узнать больше

Форвард Юртайкин перешел из ЦСКА в «Трактор» в КХЛ

Короткая ссылка
Форвард Данил Юртайкин перешёл из московского ЦСКА в челябинский «Трактор».
Форвард Юртайкин перешел из ЦСКА в «Трактор» в КХЛ
  • Gettyimages.ru

Контракт игрока рассчитан до 30 апреля 2024 года, сообщается на официальном сайте клуба из Челябинска. 

Отмечается, что в обмен армейский клуб получил нападающего Егора Фатеева.

26-летний Юртайкин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Всего в Континентальной хоккейной лиге форвард провёл 122 встречи и набрал 42 очка. Также хоккеист выступал за ярославский «Локомотив» и хабаровский «Амур». 

Ранее российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв ответил на вопрос об опасениях из-за призыва в армию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить