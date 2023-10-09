Форвард Юртайкин перешел из ЦСКА в «Трактор» в КХЛ

Форвард Данил Юртайкин перешёл из московского ЦСКА в челябинский «Трактор».

Контракт игрока рассчитан до 30 апреля 2024 года, сообщается на официальном сайте клуба из Челябинска.

Отмечается, что в обмен армейский клуб получил нападающего Егора Фатеева.

26-летний Юртайкин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Всего в Континентальной хоккейной лиге форвард провёл 122 встречи и набрал 42 очка. Также хоккеист выступал за ярославский «Локомотив» и хабаровский «Амур».

Ранее российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв ответил на вопрос об опасениях из-за призыва в армию.