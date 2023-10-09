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Назаров: Россия остаётся самой безопасной страной в мире

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Тренер Андрей Назаров высказался о решении провести Кубок Первого канала в Санкт-Петербурге и назвал Россию самой безопасной страной в мире.
Назаров: Россия остаётся самой безопасной страной в мире
  • РИА Новости

«Россия как была, так и остаётся самой безопасной страной в мире для проживания. Правильный шаг, что Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге, а нашу страну на нём будет представлять «Россия 25». Грамотный ход, уверен, что ребята проявят себя», — цитирует Назарова «Чемпионат». 

Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. В турнире также примут участие сборные Белоруссии, Казахстана и Китая.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российские сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Национальная команда России рискует пропустить Олимпийские игры 2026 года.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов сообщил, что кандидатуру Романа Ротенберга на пост главного тренера команды «Россия 25» на Кубке Первого канала по хоккею согласовали единогласно.

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