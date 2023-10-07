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Ротенберга единогласно утвердили тренером на Кубке Первого канала

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов сообщил, что кандидатуру Романа Ротенберга на пост главного тренера команды «Россия 25» на Кубке Первого канала по хоккею согласовали единогласно.
Ротенберга единогласно утвердили тренером на Кубке Первого канала
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Тренерский совет решил поддержать федерацию и принять решение, что Россию на Кубке Первого канала будет представлять сборная «Россия 25». Поскольку Роман Ротенберг — её главный тренер, то его кандидатура прошла единогласно», — цитирует Михайлова РИА Новости. 

Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. В турнире также примут участие сборные Белоруссии, Казахстана и Китая.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российские сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Национальная команда России рискует пропустить Олимпийские игры 2026 года.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк попросит IIHF допустить до соревнований национальные юниорские сборные.

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