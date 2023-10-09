Масалитин считает, что ЦСКА не хватило класса для победы над «Спартаком»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал ничейный результат матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Считаю, что обе команды сегодня играли в хороший футбол, но также они ощущали и весь груз ответственности, лежащий на них в этой встрече. Как мне кажется, гол Промеса был не совсем логичным, но ему удалось хорошо исполнить, вопросов тут нет. Непонятно, почему армейцы сели так глубоко в оборону в конце встречи, за что и поплатились. Десять человек упираются в свою штрафную и не могут выбить мяч — это говорит об отсутствии класса.

Как мне кажется, останься Мойзес на поле, момента Медины могло бы и не случиться. Федотову надо было сыграть на результат в стиле Жозе Моуриньо и его «автобуса», — ответил Масалитин RT.

Ранее сообщалось, что гол полузащитника Хесуса Медины спас «Спартак» от поражения в дерби с ЦСКА.