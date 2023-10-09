Радимов: Абаскаль ждёт, когда его уволят из «Спартака»
«Абаскаль ждет, когда его уволят. Он не хочет тут работать и всем видом показывает, что результат здесь постольку-поскольку. Но «Спартак» дал больше Абаскалю, Гильермо не держится за свое место», — цитирует Радимова «Матч ТВ».
По его мнению, 34-летний испанский специалист понимает что, чем скорее его уволят, тем больше он получит предложений по новой работе.
Гол Хесуса Медины на седьмой добавленной минуте спас «Спартак» от поражения в матче с ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась со счётом 2:2.
Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.
Ранее Абаскаль заявил, что если бы верил только в фортуну, то играл бы в лотерею.