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Радимов: Абаскаль ждёт, когда его уволят из «Спартака»

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Бывший игрок сборной России Владислав Радимов считает, что Гильермо Абаскаль уже устал от работы на посту главного тренера московского «Спартака».

«Абаскаль ждет, когда его уволят. Он не хочет тут работать и всем видом показывает, что результат здесь постольку-поскольку. Но «Спартак» дал больше Абаскалю, Гильермо не держится за свое место», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

По его мнению, 34-летний испанский специалист понимает что, чем скорее его уволят, тем больше он получит предложений по новой работе.

Гол Хесуса Медины на седьмой добавленной минуте спас «Спартак» от поражения в матче с ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась со счётом 2:2. 

Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

Ранее Абаскаль заявил, что если бы верил только в фортуну, то играл бы в лотерею.









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