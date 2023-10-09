Радимов: Абаскаль ждёт, когда его уволят из «Спартака»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов считает, что Гильермо Абаскаль уже устал от работы на посту главного тренера московского «Спартака».

«Абаскаль ждет, когда его уволят. Он не хочет тут работать и всем видом показывает, что результат здесь постольку-поскольку. Но «Спартак» дал больше Абаскалю, Гильермо не держится за свое место», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

По его мнению, 34-летний испанский специалист понимает что, чем скорее его уволят, тем больше он получит предложений по новой работе.

Гол Хесуса Медины на седьмой добавленной минуте спас «Спартак» от поражения в матче с ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась со счётом 2:2.

Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

Ранее Абаскаль заявил, что если бы верил только в фортуну, то играл бы в лотерею.























