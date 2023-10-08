Абаскаль — об игре с ЦСКА: если бы верил только в фортуну, то играл бы в лотерею

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что предпочитает добиваться результатов в чемпионате России по футболу упорными тренировками, а не рассчитывает только на удачу.

«Я не считаю сегодняшний результат удачей. Если бы я верил только в фортуну, то играл бы в лотерею. Я верю в работу. Не уверен, что ЦСКА создал намного больше голевых моментов, чем мы. Если бы с их стороны было 15 ударов, то да, а тут... Были обоюдные спасения голкиперов: и Максименко, и Акинфеева», — передаёт слова Абаскаля корреспондент RT.

Гол Хесуса Медины на седьмой добавленной минуте спас «Спартак» от поражения в матче с ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась со счётом 2:2. Также у красно-белых отличился Квинси Промес. В составе армейской команды оба мяча забил Милан Гайич.

Ранее Владимир Федотов заявил, что Милан Гайич отлично отработал матч со «Спартаком».