Шестаков: россияне на молодёжном ЧМ-2023 доказали лидерство в мировом самбо
«Команда подтвердила статус фаворита турнира, заняв первое место во всех возрастных категориях и дисциплинах. Самбисты доказали свое лидерство в мировом самбо, они сумели не только собрать богатый урожай медалей, но и досрочно завершили многие схватки», — цитирует Шестакова ТАСС.
По его мнению на первенстве планеты также уверенно выступили команды Казахстана и Узбекистана, «в очередной раз продемонстрировав стабильность и высокий уровень технического мастерства».
«Отрадно, что сборным Марокко и Испании, несмотря на высокую конкуренцию, также нашлось место в медальном зачете», — добавил Шестаков
Россия завоевала 28 золотых, три серебряных и четыре бронзовых наград и выиграли медальный зачет соревнований.
Чемпионаты мира проходили в Бишкеке с 6 по 8 октября.
Ранее сообщалось, что Российские самбисты выиграли общий зачёт Кубка мира в Нови-Саде.