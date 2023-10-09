Шестаков: россияне на молодёжном ЧМ-2023 доказали лидерство в мировом самбо

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков заявил, что доволен выступлением национальной сборной на молодёжном чемпионате мира 2023 года по самбо.

«Команда подтвердила статус фаворита турнира, заняв первое место во всех возрастных категориях и дисциплинах. Самбисты доказали свое лидерство в мировом самбо, они сумели не только собрать богатый урожай медалей, но и досрочно завершили многие схватки», — цитирует Шестакова ТАСС.

По его мнению на первенстве планеты также уверенно выступили команды Казахстана и Узбекистана, «в очередной раз продемонстрировав стабильность и высокий уровень технического мастерства».

«Отрадно, что сборным Марокко и Испании, несмотря на высокую конкуренцию, также нашлось место в медальном зачете», — добавил Шестаков

Россия завоевала 28 золотых, три серебряных и четыре бронзовых наград и выиграли медальный зачет соревнований.

Чемпионаты мира проходили в Бишкеке с 6 по 8 октября.

Ранее сообщалось, что Российские самбисты выиграли общий зачёт Кубка мира в Нови-Саде.















