Форвард «Барсы» Ямал стал самым молодым автором гола в истории Примеры

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямал установил личный рекорд в чемпионате Испании по футболу.

Форвард стал самым молодым игроком, который сумел забить мяч в матче Примеры. Игрок отличился на первой компенсированной к первому тайму минуте в матче девятого тура с «Гранадой» (2:2).

Ямал забил мяч в возрасте 16 лет и 87 дней. Прежний рекорд принадлежал Фабрису Олинге, который в августе 2012 года в составе «Малаги» отличился в игре с «Сельтой» в возрасте 16 лет и 98 дней.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд в футболе.