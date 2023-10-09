Узнать больше

Форвард «Барсы» Ямал стал самым молодым автором гола в истории Примеры

Короткая ссылка
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямал установил личный рекорд в чемпионате Испании по футболу.

Форвард стал самым молодым игроком, который сумел забить мяч в матче Примеры. Игрок отличился на первой компенсированной к первому тайму минуте в матче девятого тура с «Гранадой» (2:2).

Ямал забил мяч в возрасте 16 лет и 87 дней. Прежний рекорд принадлежал Фабрису Олинге, который в августе 2012 года в составе «Малаги» отличился в игре с «Сельтой» в возрасте 16 лет и 98 дней.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд в футболе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить