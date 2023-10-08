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«Наполи» уступил дома «Фиорентине» в Серии А

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«Наполи» на своём поле потерпел поражение от «Фиорентины» в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива из Флоренции.

В составе победителей мячи забили Йосип Брекало, Джакомо Бонавентура, Николас Гонсалес. У проигравших Виктор Осимхен (45-я).

«Наполи» (14 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Фиорентина» (17)  — четвертое. Лидирует в чемпионате «Милан» (21).

Команда из Неаполя является действующим победителем Серии А.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» без Алексея Миранчука проиграла «Лацио» в чемпионате Италии.

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