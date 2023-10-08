Куцков первым из российских пилотов выиграл чемпионат мира по картингу
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Рен Ламмерс выиграл серебряную награду. Бронза досталась Кину Накамуре-Берту.
Куцков стал первым россиянином, который смог одержать победу на первенстве планеты по картингу в своём возрасте. Примечательно, что 15-летний российский пилот стартовал в финальном заезде с 13-й позиции.
Ранее сообщалось, что чемпионка Великобритании по картингу и каскадёр Джессика Хокинс стала первой за пять лет женщиной, протестировавшей болид «Формулы-1».