Куцков первым из российских пилотов выиграл чемпионат мира по картингу

Россиянин Кирилл Куцков завоевал золотую медаль чемпионата мира 2023 года по картингу среди юниоров в Италии.

Рен Ламмерс выиграл серебряную награду. Бронза досталась Кину Накамуре-Берту.

Куцков стал первым россиянином, который смог одержать победу на первенстве планеты по картингу в своём возрасте. Примечательно, что 15-летний российский пилот стартовал в финальном заезде с 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что чемпионка Великобритании по картингу и каскадёр Джессика Хокинс стала первой за пять лет женщиной, протестировавшей болид «Формулы-1».