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Куцков первым из российских пилотов выиграл чемпионат мира по картингу

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Россиянин Кирилл Куцков завоевал золотую медаль чемпионата мира 2023 года по картингу среди юниоров в Италии.
Куцков первым из российских пилотов выиграл чемпионат мира по картингу
  • Gettyimages.ru
  • © JackF

Рен Ламмерс выиграл серебряную награду. Бронза досталась Кину Накамуре-Берту.

Куцков стал первым россиянином, который смог одержать победу на первенстве планеты по картингу в своём возрасте. Примечательно, что 15-летний российский пилот стартовал в финальном заезде с 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что чемпионка Великобритании по картингу и каскадёр Джессика Хокинс стала первой за пять лет женщиной, протестировавшей болид «Формулы-1».

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