Абаскаль — о дерби с ЦСКА: мне нравится, что сегодня спартаковская погода

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

«В жизни и футболе есть общее правило: когда ты падаешь — всегда есть возможность встать. Сегодня мы должны постараться этим воспользоваться. До этого нам что‑то удавалось, что‑то было хорошо. Сегодня у нас есть ещё один шанс сделать всё позитивно», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Тренер рассказал, как будет выглядеть атакующая линия команды в отсутствие нападающего Александра Соболева.

«У нас сегодня нет «столба», который притягивает защитников. Будем полагаться на скорость и комбинации. У нас будет привычная схема с двумя вингерами. Будем играть, как обычно, но с другой динамикой.

Самое важное не то, кто будет владеть мячом. Сегодня определяющим фактором будет то, кто будет решительнее реализовывать моменты. Сегодня «спартаковская погода»? Я знал это, мне она тоже нравится», — сказал он.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве состоится в воскресенье, 8 октября. Игра начнётся в 19:00.

После десяти туров РПЛ красно-белые набрали 16 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Армейцы с 16 очками располагаются на восьмой строчке.

Ранее «Спартак» и ЦСКА объявили составы на матч 11-го тура РПЛ.