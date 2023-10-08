Федотов заявил, что ЦСКА будет играть в атакующий футбол в дерби со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

«Прекрасная атмосфера, полный стадион всегда обязывает. Старейшее, настоящее дерби Москвы. Лишних слов не нужно. Всё увидим на поле — и самоотдачу, и красивые комбинации», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Тренер объяснил, как будет играть команда в предстоящей встрече.

«Мы ставим на скорость, красивые комбинации и забитые голы», — сказал он.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве состоится в воскресенье, 8 октября. Игра начнётся в 19:00.

После десяти туров РПЛ красно-белые набрали 16 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Армейцы с 16 очками располагаются на восьмой строчке.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА.