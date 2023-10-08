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Медведев проиграл Корде в третьем круге «Мастерса» в Шанхае

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Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в четвёртый круг турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай).
Медведев проиграл Корде в третьем круге «Мастерса» в Шанхае
  • AFP
  • © TIMOTHY A. CLARY

Россиянин потерпел поражение от американца Себастьяна Корды со счётом 7:6 (10:8), 6:2. Матч продолжался 1 час 27 минут.  После проигранного первого сета Даниил со злости разбил свою ракетку.

В следующем туре американец встретится с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Ранее 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева заявила, что Медведев находится в хорошей физической форме.

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