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Федерация водного поло России планирует проводить турниры в Краснодаре

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Президент Федерации водного поло России (ФВПР) Евгений Шаронов сообщил, что планируется проводить соревнования в новом Дворце водных видов спорта в Краснодаре.

«Комплекс шикарный, соответствует всем международным стандартам. Мы запланировали, что проведём здесь крупные соревнования. И вот теперь в Краснодаре состоялся финал Кубка России. Отзывы об организации хорошие. Так что будем в дальнейшем тоже планировать здесь проведение соревнований», — цитирует Шаронова «Матч ТВ».

По его словам, турнир прошёл «не без сюрпризов» — СКИФ обыграл «Уралочку».

«Но, видимо, отдали тогда все силы и на сегодняшний финал их не хватило. Но всё объективно, всё по силам. Места распределились справедливо. Команда КИНЕФ показала самую сильную игру и достойно выиграла Кубок России», — добавил Шаронов.

КИНЕФ в финальном матче Кубка России нанёс поражение СКИФу (13:4) в Краснодаре.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина призналась, что ей нравится наблюдать за соревнованиями смешанных пар.

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