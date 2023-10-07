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«Милан» обыграл «Дженоа» в матче Серии А с удалением двух вратарей

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«Милан» в гостях нанёс поражение «Дженоа» в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Игра в Генуе завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Стефано Пиоли.

Победный мяч забил на 87-й минуте Кристиан Пулишич.

На восьмой компенсированной ко второму тайму минуте красную карточку получил вратарь «Милана» Майк Меньян. Немногим позже с поля был удален голкипер «Дженоа» Хосеп Мартинес.

«Милан» (21 очко) вышел в лидеры чемпионата. «Дженоа» (восемь) располагается на 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Интер» сыграл вничью с «Болоньей» в матче чемпионата Италии.

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