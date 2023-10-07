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Матчи чемпионата Израиля по футболу перенесли из-за ракетных обстрелов

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Организаторы чемпионата Израиля по футболу приняли решение приостановить турнир из-за тревожной ситуации в стране.
Матчи чемпионата Израиля по футболу перенесли из-за ракетных обстрелов
  • Gettyimages.ru

«В связи с небезопасной обстановкой все игры шестого тура чемпионата, которые должны были пройти в выходные, будут перенесены», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Ранним утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля. Следом несколько групп боевиков проникли на территорию страны. Весь день в разных точках государства периодически звучит сирена воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате эскалации в Израиле возросло как минимум до 200.

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