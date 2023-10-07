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В «Реал Сосьедад» сообщили, что главный тренер возлагает большие надежды на Захаряна

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В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали, что главный тренер команды Иманоль Альгуасиль возлагает большие надежды на российского полузащитника Арсена Захаряна.
В «Реал Сосьедад» сообщили, что главный тренер возлагает большие надежды на Захаряна
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

«Арсен работает с партнёрами по команде в общей группе. Главный тренер клуба возлагает на него большие надежды», — приводит слова пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

Захарян по медицинским показаниям уже пропустил четыре игры подряд. 20-летний россиянин в сезоне-2023/24 принял участие в трёх матчах, но не отличился результативными действиями.

Ранее Аршавин допустил, что «Реал Сосьедад» отдаст Захаряна в аренду в сезоне-2024/25.

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