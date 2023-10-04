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Аршавин допустил, что «Реал Сосьедад» отдаст Захаряна в аренду в сезоне-2024/25

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Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин считает, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может уйти в аренду в другой клуб в следующем сезоне.

«Пока Захаряну точно будет сложно. Может быть, через сезон «Реал Сосьедад», если не продаст своих лидеров, придётся отдать Захаряна в аренду. Если продадут, то Арсен может занять чьё‑то место», — цитирует Аршавина «Матч ТВ». 

Захарян по медицинским показаниям уже пропустил четыре игры подряд. 20-летний россиянин в сезоне-2023/24 принял участие в трёх матчах, но не отличился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. 

Ранее «Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Зальцбург» в матче Лиги чемпионов. 

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