AS: «Реал» хочет купить защитника Дэвиса у «Баварии» в 2024 году

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может перейти в «Реал» в следующем году.

Игрок нравится тренеру мадридской команды Карло Анчелотти, сообщает AS.

Отмечается, что канадец знает об интересе испанского клуба, но сейчас сосредоточен на том, чтобы провести успешный сезон.

В сезоне-2023/24 чемпионата Германии Дэвис провёл шесть матчей и сделал три результативных передачи. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес допустил возможный переход полузащитника «Галатасарая» Хакима Зиеша в стан красно-белых.