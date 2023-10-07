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AS: «Реал» хочет купить защитника Дэвиса у «Баварии» в 2024 году

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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может перейти в «Реал» в следующем году.
AS: «Реал» хочет купить защитника Дэвиса у «Баварии» в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Hassenstein

Игрок нравится тренеру мадридской команды Карло Анчелотти, сообщает AS.

Отмечается, что канадец знает об интересе испанского клуба, но сейчас сосредоточен на том, чтобы провести успешный сезон. 

В сезоне-2023/24 чемпионата Германии Дэвис провёл шесть матчей и сделал три результативных передачи. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес допустил возможный переход полузащитника «Галатасарая» Хакима Зиеша в стан красно-белых.

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