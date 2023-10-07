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Промес допустил переход Зиеша в «Спартак»

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес допустил возможный переход полузащитника «Галатасарая» Хакима Зиеша в стан красно-белых.
Промес допустил переход Зиеша в «Спартак»
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Может ли Зиеш оказаться в «Спартаке»? Почему нет? Сейчас он в «Галатасарае». Тут я в любом случае могу только желать такого, но это зависит лишь от клуба и игрока. Одно могу сказать точно: Зиеш любит Россию», — приводит слова Промеса пресс-служба клуба.

В сезоне-2022/23 29-летний Зиеш провёл за «Челси» 24 матча во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

20 августа «Галатасарай» арендовал Зиеша у «Челси» бесплатно с правом оформления полноценного трансфера без выплат.

Ранее Промес высказался о ситуации с защитником Георгием Джикией.

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