Узнать больше

ОКР в соцсетях отреагировал на нашествие клопов в Париже перед Олимпиадой

Короткая ссылка
Олимпийский комитет России (ОКР) задался вопросом, нужно ли российским спортсменам при условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску к международным соревнованиям «кормить парижских клопов».
ОКР в соцсетях отреагировал на нашествие клопов в Париже перед Олимпиадой
  • Gettyimages.ru

«Конечно, местных клопов вряд ли получится убедить подписать отказ от укусов спортсменов и официальных лиц и отстранить от неофициального состязания с клопами других стран. При этом остаётся вопрос — а нужно ли нам при нынешних условиях кормить парижских клопов...» — говорится в сообщении пресс-службы ОКР. 

На протяжении последних нескольких месяцев во Франции наблюдается активное распространение постельных клопов, которых обнаруживают в домах, больницах, кинотеатрах и библиотеках. Проблему пытаются решить на официальном уровне. 

МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев сообщил, что организация подала в швейцарский суд на МОК из-за имеющейся задолженности со стороны МОК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить