ОКР в соцсетях отреагировал на нашествие клопов в Париже перед Олимпиадой

Олимпийский комитет России (ОКР) задался вопросом, нужно ли российским спортсменам при условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску к международным соревнованиям «кормить парижских клопов».

«Конечно, местных клопов вряд ли получится убедить подписать отказ от укусов спортсменов и официальных лиц и отстранить от неофициального состязания с клопами других стран. При этом остаётся вопрос — а нужно ли нам при нынешних условиях кормить парижских клопов...» — говорится в сообщении пресс-службы ОКР.

На протяжении последних нескольких месяцев во Франции наблюдается активное распространение постельных клопов, которых обнаруживают в домах, больницах, кинотеатрах и библиотеках. Проблему пытаются решить на официальном уровне.

МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев сообщил, что организация подала в швейцарский суд на МОК из-за имеющейся задолженности со стороны МОК.