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Рыбакина обыграла Соболенко и сыграет с Самсоновой в полуфинале «Мастерса» в Пекине

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Пекине (Китай).
Рыбакина обыграла Соболенко и сыграет с Самсоновой в полуфинале «Мастерса» в Пекине
  • Gettyimages.ru

Казахстанка нанесла поражение первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко со счётом 7:5, 6:2. Игра продолжалась 1 час 34 минуты.

За выход в финал Рыбакина сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая сегодня обыграла латвийку Елену Остапенко (6:3, 6:2).

Другую полуфинальную пару составили Кори Гауфф (США) и Ига Швентек (Польша).

Ранее победительница «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова поделилась мнением о теннисистке Людмиле Самсоновой, которая одержала победу над Еленой Остапенко в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Пекине.

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