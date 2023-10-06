Журова: ОКР ждала публичная порка на генассамблее ЕОК

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала отказ Олимпийского комитета России (ОКР) участвовать в заседаниях генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

«Прежде чем принять такое решение, ОКР полностью проанализировал ситуацию во взаимоотношениях с ЕОК. Так что, думаю, наш комитет лучше разбирается в ситуации. Видимо, ожидалась какая-то публичная и показательная порка нашей делегации, и мы решили в ней не участвовать.

Был ли до этого курс на сближение мирового олимпийского сообщества с Россией? На мой взгляд, это больше было похоже на имитацию, дабы не потерять лицо. Нас намеренно вводили в заблуждение. Лично я поддерживаю решение ОКР не участвовать в генассамблее ЕОК. Пока нас полноценно не вернут во многих организациях, не вернут в них право голоса, нам нет смысла находиться среди этих людей. Себя нужно уважать», — заявила Журова RT.

Ранее делегация ОКР отказалась от участия в генассамблее ЕОК.