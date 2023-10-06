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Мастер парашютного спорта Беляев разбился на Кубке России

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Мастер спорта и член сборной команды России Дмитрий Беляев погиб в ходе проведения финала Кубка России по парашютному спорту в Гудермесе.
Мастер парашютного спорта Беляев разбился на Кубке России
  • Gettyimages.ru

Инцидент произошёл во время выступлений в дисциплине «купольное пилотирование» высокоскоростного парашюта, сообщает пресс-служба Федерации парашютного спорта России.

Парашютист ошибся и не рассчитал высоту выполнения манёвра, на повышенной вертикальной скорости столкнувшись с водной поверхностью, медицинские работники боролись за жизнь спортсмена, но спасти его не удалось. 

Беляев погиб в возрасте 45 лет. Он является членом спортивной сборной России по парашютному спорту и на его счету более 3700 прыжков с парашютом.

Ранее пресс‑служба московского футбольного ЦСКА сообщила о смерти начальника команды, а также первого президента клуба Виктора Мурашко.

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