РИА: Международный союз конькобежцев хочет допустить к турнирам только белорусов

Несколько членов Международного союза конькобежцев (ISU) намерены выступить за допуск спортсменов из Белоруссии к международным турнирам.

Как сообщает РИА Новости, у российских спортсменов подобной поддержки в рядах ISU нет.

Отмечается, что в организации учитывается решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), допустившего к матчам на нейтральных полях белорусские футбольные клубы и сборную.

Совет ISU пройдёт в Лозанне (Швейцария) с 6 по 8 октября. На заседании будет рассмотрен вопрос о возвращении россиян и белорусов на международные соревнования.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить юношеские сборные России к международным соревнованиям. После этого в десяти странах объявили о бойкоте матчей с российскими командами.

Ранее помощник президента России Игорь Левитин назвал разумным предложение УЕФА о допуске юношеских сборных России.