Узнать больше

РИА: Международный союз конькобежцев хочет допустить к турнирам только белорусов

Короткая ссылка
Несколько членов Международного союза конькобежцев (ISU) намерены выступить за допуск спортсменов из Белоруссии к международным турнирам.
РИА: Международный союз конькобежцев хочет допустить к турнирам только белорусов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, у российских спортсменов подобной поддержки в рядах ISU нет.

Отмечается, что в организации учитывается решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), допустившего к матчам на нейтральных полях белорусские футбольные клубы и сборную.

Совет ISU пройдёт в Лозанне (Швейцария) с 6 по 8 октября. На заседании будет рассмотрен вопрос о возвращении россиян и белорусов на международные соревнования.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить юношеские сборные России к международным соревнованиям. После этого в десяти странах объявили о бойкоте матчей с российскими командами.

Ранее помощник президента России Игорь Левитин назвал разумным предложение УЕФА о допуске юношеских сборных России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить