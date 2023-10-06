Власов поблагодарил армянского борца Джулфалакяна за поддержку россиян в МОК

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов выразил благодарность армянскому борцу Арсену Джулфалакяну, который выступил в поддержку российских спортсменов в Международном олимпийском комитета (МОК).

«Арсен — старший сын знаменитого советского борца, олимпийского победителя Левона Джулфалакяна. Безусловно, он достойнейший продолжатель семейной победной традиции. Его выступление на недавнем Международном форуме спортсменов МОК, который рассматривал вопрос допуска россиян и белорусов до международных турниров, затронуло меня до глубины души», — приводит слова Власова РИА Новости.

Джулфалакян во время своего выступления призвал МОК не наказывать спортсменов, заявив, что спорт должен быть «мирным островом, с помощью которого можно было бы строить мосты».

«Я полностью солидарен с каждым сказанным Арсеном словом, отдаю дань уважения человеку, посчитавшему должным сказать своё слово в нашу поддержку. Я желаю ему богатырского здоровья и божьей благодати, всевозможных успехов в его благой деятельности и труде», — сказал он.

МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация не отправила приглашение России для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков признался, что не верит в участие России в Олимпиаде 2024 года.