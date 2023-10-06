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Купер заявил, что у него чуть не остановилось сердце из-за травмы Кучерова

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Главный тренер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал травму российского нападающего команды Никиты Кучерова, полученную в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз».
Купер заявил, что у него чуть не остановилось сердце из-за травмы Кучерова
  • AP
  • © Phelan Ebenhack

«Когда Никита поскользнулся и потерял равновесие, у меня чуть сердце не остановилось. Однако я думаю, что всё будет хорошо», — приводит слова Купера американская журналистка Габби Ширли на своей странице в социальной сети Х.

Встреча проходила на «Амали Арене» в Тампе и завершилась со счётом 3:6 в пользу гостей. В концовке третьего периода нападающий поскользнулся после выполненной передачи и ударился о борт площадки. 30-летний россиянин не смог продолжить игру и отправился в раздевалку.

Ранее сообщалось, что гол и передача Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в предсезонном матче с «Флоридой».

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