Купер заявил, что у него чуть не остановилось сердце из-за травмы Кучерова
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«Когда Никита поскользнулся и потерял равновесие, у меня чуть сердце не остановилось. Однако я думаю, что всё будет хорошо», — приводит слова Купера американская журналистка Габби Ширли на своей странице в социальной сети Х.
Встреча проходила на «Амали Арене» в Тампе и завершилась со счётом 3:6 в пользу гостей. В концовке третьего периода нападающий поскользнулся после выполненной передачи и ударился о борт площадки. 30-летний россиянин не смог продолжить игру и отправился в раздевалку.
Ранее сообщалось, что гол и передача Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в предсезонном матче с «Флоридой».