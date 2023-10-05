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«Зенит» одержал первую победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

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Петербургский «Зенит» на выезде нанёс поражение «Самаре» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.
«Зенит» одержал первую победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра проходила на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» и завершилась со счётом 84:76 в пользу команды с берегов Невы. Таким образом, коллектив Хавьера Паскуаля одержал первую победу в сезоне-2023/24.

«Зенит» (два очка) занимает восьмое место в турнирной таблице. «Самара» (два) располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что матч УНИКСа с «Нижним Новгородом» перенесён из-за эпидемии в казанском клубе.

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