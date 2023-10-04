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Матч УНИКСа с «Нижним Новгородом» перенесён из-за эпидемии в казанском клубе

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Матч чемпионата Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и «Нижним Новгородом» перенесён на более поздний срок из-за эпидемии в казанском клубе.
Матч УНИКСа с «Нижним Новгородом» перенесён из-за эпидемии в казанском клубе
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Northcut

УНИКС предоставил руководству лиги медицинские документы, подтверждающие, что команда не может набрать необходимое количество игроков из-за болезни баскетболистов, сообщается на официальном сайте клуба. 

Руководство Единой лиги утвердило перенос на более позднюю дату, о которой будет сообщено дополнительно. 

Встреча должна была состояться 5 октября в Нижнем Новгороде.

Ранее «Уралмаш» одержал победу над «Зенитом» в дебютном матче в Единой лиге ВТБ.

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