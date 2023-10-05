СМИ: Фернандес может больше не сыграть до конца года из-за травмы

Защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес, скорее всего, больше не сможет помочь своей команде в 2023 году.

33-летнему футболисту понадобится операция из-за травмы колена. Есть вероятность, что он больше не сыграет в первой половине чемпионата России по футболу, написал в своём Telegram-канале бразильский журналист Фабио Алейшо.

Фернандес получил травму 30 сентября в матче РПЛ с «Оренбургом» (1:3). Защитник в сезоне-2023/24 в 12 матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Фернандес получил повреждение боковой связки колена.