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СМИ: Фернандес может больше не сыграть до конца года из-за травмы

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Защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес, скорее всего, больше не сможет помочь своей команде в 2023 году.
СМИ: Фернандес может больше не сыграть до конца года из-за травмы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

33-летнему футболисту понадобится операция из-за травмы колена. Есть вероятность, что он больше не сыграет в первой половине чемпионата России по футболу, написал в своём Telegram-канале бразильский журналист Фабио Алейшо.

Фернандес получил травму 30 сентября в матче РПЛ с «Оренбургом» (1:3). Защитник в сезоне-2023/24 в 12 матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Фернандес получил повреждение боковой связки колена.

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