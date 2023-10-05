Защитник «Зенита» Фернандес получил повреждение боковой связки колена

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о характере травмы защитника команды Марио Фернандеса.

«У Фернандеса повреждение боковой связки. Он не готовится к матчу с «Сочи», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

33-летний защитник получил травму в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом». В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 12 играх и не отметился результативными действиями.

Ранее трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между красно-белыми и столичным ЦСКА.