В Госдуме назвали здравой позицию Венгрии относительно готовности играть с Россией

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о заявлении Венгерской федерации футбола (ВФФ), которая выразила готовность проводить матчи с юниорскими сборными России.

«Приветствую заявление Венгрии: это совершенно здравая позиция руководства Венгерской футбольной федерации. Спорт не имеет никакого отношения к тем проблемам, которые существуют в мире. Нет разницы, у кого какое вероисповедание, цвет паспорта. Поэтому заявление Венгрии, в котором говорится, что их футбольные власти уважают решение УЕФА, можно только приветствовать!

Надеюсь, остальные страны также будут поддерживать подобные решения — и не только в футболе, но и в других видах спорта. Есть целый ряд стран, которые проявляют негатив при одном лишь упоминании России. Они живут по принципу «Баба-яга против». Это бывшие наши друзья, которые сейчас для нас просто соседи. Машины они наши не пускают, паспорта наши не нравятся, имена и язык тоже! Эти страны всю свою жизнь процветали за счёт России. Какое отношение это имеет к спорту?» — заявил Свищёв RT.



Также Свищёв отметил, что футбольные союзы, планирующие бойкотировать игры с юношескими сборными России, заранее знали о решении УЕФА.



«Они дождались, пока решение УЕФА о допуске юношеских сборных России будет объявлено, и решили озвучить новость про бойкот. Кому они его объявили? Они не российских спортсменов бойкотируют, а наказывают своих ребят. Я уверен на 99%, что никакого бойкота не будет, они просто погавкали и будут играть. Во многих федерациях нас тоже поддерживают, но получают предупреждение относительно матчей против наших команд. Это, что называется в простонародье, шантаж. Львиная доля стран нас поддерживает, но думаю, что всплеска с публичной поддержкой нашей сборной не будет. Венгры продемонстрировали свою лояльность и приверженность к чистому спорту без политики», — сказал он.

Ранее Венгрия заявила о готовности играть с юниорскими сборными России.