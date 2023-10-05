Венгрия заявила о готовности играть с юниорскими сборными России

В Венгерской федерации футбола (ВФФ) заявили, что национальная команда готова проводить матчи с юниорскими сборными России.

«Венгерская федерация футбола как ассоциация — член УЕФА всегда уважает и соблюдает все решения и регламенты УЕФА», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы ВФФ.

26 сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил сборную России до 17 лет к соревнованиям под своей эгидой. После этого в десяти странах объявили о бойкоте матчей с российскими командами.

Ранее Украина призвала членов УЕФА присоединиться к бойкоту матчей с Россией.