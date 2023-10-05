«Спартак» продал около 25 тысяч билетов на матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«На данный момент реализовано около 25 тыс. билетов. Продажи идут активно», — приводит слова Зеленова РИА Новости.
Встреча состоится в воскресенье, 8 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.
После десяти туров РПЛ красно-белые набрали 16 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Красно-синие с 16 очками располагаются на пятой строчке.
Ранее шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и наставника ЦСКА Владимира Федотова перед дерби.