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Леонова: увидеть Щербакову и Трусову на соревнованиях я бы не рассчитывала

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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова заявила, что больше не рассчитывает увидеть на соревнованиях олимпийскую чемпионку Анну Щербакову и серебряного призёра Игр-2022 Александру Трусову.

«Не смотрела их новые программы, которые они показывали в Пекине. Могут ли они оказаться на соревнованиях? Они у нас, конечно, великие спортсменки. Но увидеть их на соревнованиях я бы всё-таки не рассчитывала», — цитирует Леонову «Татар-информ».

30 августа стало известно, что Трусова не будет принимать участия в прокатах сборной России. Спортсменка перестала приходить на регулярные тренировки в ЦСКА по возвращении из Пекина.

Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой России и двукратным серебряным призёром чемпионата Европы в женском одиночном катании. Первый чемпионат страны россиянка выиграла, когда ей было 14 лет.

Ранее Щербакова высказалась о своём решении учиться на тренера.

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