Леонова: увидеть Щербакову и Трусову на соревнованиях я бы не рассчитывала
«Не смотрела их новые программы, которые они показывали в Пекине. Могут ли они оказаться на соревнованиях? Они у нас, конечно, великие спортсменки. Но увидеть их на соревнованиях я бы всё-таки не рассчитывала», — цитирует Леонову «Татар-информ».
30 августа стало известно, что Трусова не будет принимать участия в прокатах сборной России. Спортсменка перестала приходить на регулярные тренировки в ЦСКА по возвращении из Пекина.
Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой России и двукратным серебряным призёром чемпионата Европы в женском одиночном катании. Первый чемпионат страны россиянка выиграла, когда ей было 14 лет.
Ранее Щербакова высказалась о своём решении учиться на тренера.