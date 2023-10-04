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Веснина назвала Медведева лучшим российским теннисистом в истории

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Олимпийская чемпионка в парном разряде россиянка Елена Веснина высказалась о своём соотечественнике, теннисисте Данииле Медведеве.
Веснина назвала Медведева лучшим российским теннисистом в истории
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«Я бы сказала, что сейчас Даниил подошёл к расцвету своих сил и впереди у него большое будущее. Если смотреть на его результаты на харде и достигнутое количество побед, то, действительно, Медведева можно считать лучшим российским теннисистом в истории уже сейчас.

Безусловно, не списываю со счетов Кафельникова, Сафина, Южного и Давыденко. Но Даня сейчас находится на том этапе карьеры, когда он в состоянии как минимум догнать по титулам Большого шлема Евгения и не оставить поводов для сомнений», — заявила российская теннисистка RT.

Ранее Веснина прокомментировала поражение Медведева от итальянца Янника Синнера в финале турнира в Пекине.

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